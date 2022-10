CLASSIFICA - Il Napoli si riprende la vetta! Azzurri a +2 sull'Atalanta

Decima vittoria consecutiva per il Napoli che vale il primato in classifica.

Gli azzurri battono al Maradona 3-2 il Bologna e scavalcano in testa l'Atalanta, ora seconda a -2. Questa la classifica aggiornata di Serie A in attesa delle ultime tre sfide valide per il 10° turno di Serie A:

Napoli 26

Atalanta 24

Lazio 21

Udinese 21

Milan 20*

Roma 19*

Inter 18

Juventus 16

Sassuolo 12

Empoli 11

Torino 11

Salernitana 10

Monza 10

Fiorentina 9*

Spezia 9

Lecce 7*

Bologna 7

Hellas Verona 5*

Cremonese 4

Sampdoria 3*

*Una partita in meno