CLASSIFICA - Il Napoli torna al 4° posto: (momentaneo) +2 su Roma e Bologna

Il Napoli batte non senza difficoltà il Cagliari e si porta provvisoriamente al quarto posto in classifica, superando in un colpo solo Roma e Bologna. Questa la graduatoria aggiornata di Serie A:

La classifica aggiornata durante la 16^ giornata

Inter 38

Juventus 37*

Milan 29

Napoli 27*

Roma 25

Bologna 25

Fiorentina 24

Atalanta 23

Monza 21

Lazio 21

Torino 20

Lecce 20*

Frosinone 19

Genoa 16*

Sassuolo 15

Cagliari 13*

Udinese 12

Empoli 12

Hellas Verona 11

Salernitana 8