CLASSIFICA - Incredibile, il Napoli domani giocherà anche per il -6 dalla vetta!

Seconda sconfitta per il Milan in campionato, che cade sotto i colpi di una ritrovata Atalanta. La squadra di Pioli conquista però lo stesso il titolo di campione d'inverno, l'Inter infatti non va oltre uno 0-0 a Udine e accorcia solo di un punto. Il Napoli domani dovrà rispondere all'Atalanta, ma potrebbe approfittarne e portarsi a soli 6 punti dalla vetta con una partita in meno. Una classifica che conferma un campionato senza padroni dove nessuna squadra ha continuità.