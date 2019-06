"Colpo super", "Tutti allo stadio con la sua maglia", l'annuncio di Alvino fa gioire tifosi sui social

"Colpo incredibile", "Ora tutti allo stadio con la sua maglia", "Finalmente un acquisto che fa sognare", sono alcuni dei messaggi ricorrenti sui social all'annuncio (clicca qui) di Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna e Kiss Kiss, che ha svelato l'accordo totale col Real Madrid per l'arrivo di James Rodriguez. Arrivo che se dovesse finalizzarsi porterebbe un'ondata di entusiasmo per affrontare al meglio l'inizio di stagione, ma chissà anche una spinta per altri giocatori a vestire la maglia azzurra.