Compattezza e uscita dal basso: il Napoli controlla così un ottimo AZ nei primi 45'

Il Napoli chiude in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Dries Mertens proprio in apertura, su un bel suggerimento di Di Lorenzo. Buonissima prima frazione degli azzurri che stanno controllando un AZ molto pericoloso compattandosi dietro il pallone e con un possesso costruendo dal basso. Nonostante questo l'AZ in pressione alta ha creato diversi pericoli, uno in particolare con Ospina che ha salvato in angolo.