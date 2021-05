Conceição-Napoli, Rai: mercoledì sarà in Italia, i dettagli del contratto

E' Jorge Mendes il grande regista dell'affare che dovrebbe portare Sergio Coinceçao sulla panchina del Napoli. Il super-agente portoghese ha proposto il nome del tecnico del Porto ad Aurelio De Laurentiis, raggiungendo in un secondo momento un accordo economico importante che dovrebbe portare l'attuale allenatore del Porto a raggiungere l'Italia nei prossimi giorni.

I DETTAGLI - Secondo quanto raccontato dall'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli pagherà un ingaggio da 5-5,5 milioni di euro lordi (non netti, ma c'è il Decreto Crescita che aiuta il club azzurro). Il Porto proverà a mettersi di traverso, ma la scelta di Conceiçao pare fatta e per mercoledì quest'ultimo potrebbe anche raggiungere l'Italia per dirigersi a Roma, negli uffici della Filmauro, in modo da mettere tutto nero su bianco.