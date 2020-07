Confermata la sfida del Napoli a Barcellona, UEFA: "Stiamo monitorando situazione"

"Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona così come previsto", musica e parole della UEFA all'agenzia di stampa dell'ANSA dopo le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sull'ipotesi di giocare la gara di ritorno di Champions League contro i catalani in un altro Paese e non in Spagna, data l'emergenza Coronavirus nel paese iberico.