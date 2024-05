Conte e il Napoli hanno già parlato di mercato: Kvara confermato e due gioielli per ripartire

Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Repubblica, col tecnico si sarebbe discusso anche di questioni legate al calciomercato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ed Antonio Conte: un affare che potrebbe decollare nei prossimi giorni, con le parti che stanno già discutendo di ingaggio, eventuali clausole rescissorie ma non solo. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Repubblica, col tecnico ex di Juventus ed Inter si sarebbe discusso anche di questioni legate al calciomercato.

Secondo quanto si legge sul quotidiano, il punto di partenza del nuovo ciclo sarebbe la conferma di Kvaratskhelia, a cui verrà rinnovato il contratto. Per quanto riguarda gli acquisti, l’idea sarebbe di puntare sulla rivelazione del Genoa Gudmundsson e su Luis Alberto, ormai in rotta di collisione con la Lazio ed in uscita dal club di Lotito.