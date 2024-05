Bomba di Repubblica - ADL ha scelto Conte, manca solo accordo su 'clausola Champions'

Questa è la notizia rilanciata dall'edizione odierna di Repubblica, che apre così all'arrivo del tecnico sulla panchina azzurra

"La scelta è stata fatta e in pole position per la panchina del Napoli c'è più che mai Antonio Conte, anche se l'importante vertice societario di ieri si è concluso solo con una fumata grigia". Questa è la notizia rilanciata dall'edizione odierna di Repubblica, che apre così all'arrivo del tecnico sulla panchina azzurra:

"Ci sarà infatti ancora da lavorare per raggiungere l'accordo con l'ex Ct della Nazionale, in linea dí massima disposto ad accettare l'offerta economica ricevuta dagli azzurri: ingaggio da 7 milioni più bonus. Le parti sono vicine pure sull'eventuale durata del rapporto, che dovrebbe essere triennale e concludersi dunque il 30 giugno del 2027 ma c'è il nodo di una clausola rescissoria che Aurelio De Laurentiis intende inserire nel contratto, riservandosi la possibilità unilaterale di interrompere il rapporto con il tecnico pugliese già al termine della prima stagione, in caso di mancata qualificazione immediata per la Champions League1.