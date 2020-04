Conte entusiasta dopo il Consiglio UE: "Accettato il Recovery fund, era impensabile!"

Intervento in conferenza stampa per il premier Giuseppe Conte dopo il Consiglio Europeo di oggi: "Si è appena concluso il Consiglio Europeo che ha segnato una tappa importante nella storia europea. Tutti i 27 paesi hanno accettato di introdurre uno strumento innovativo, un recovery fund per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Titoli comuni europei che finanzieranno i paesi più colpiti, tra cui l'Italia, ma non solo. Questo strumento è urgente e necessario e l'Italia è in prima fila per richiederlo. Questo strumento si aggiungerà ai già varati e renderà la risposta più solida ed efficacie".