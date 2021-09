Convinti che Fabian non potesse fare il regista?

Su Fabian Ruiz il parere dei tifosi e della critica non è mai univoco. Tanti sostenitori, così come i detrattori. Lo spagnolo divide nei giudizi. In tanti recriminano al centrocampista andaluso l’inadeguatezza nel giocare come regista nel Napoli per via della mancanza di rapidità e del fatto di giocare solo col mancino. Eppure, anche ieri, Fabian è stato uno dei migliori in campo nel poker del Napoli contro l’Udinese. Preciso in non possesso e in fase attiva bravo a giocare a due tocchi e nell’accompagnare l’azione. Clamoroso il palo colpito da fuori area, bello l’assist a Koulibaly che si somma a quello servito ad Osimhen contro il Leicester. Ieri ha chiuso la sfida con il 94% di precisione. Anche Luciano Spalletti ha speso parole d’elogio per lui e ha detto che può diventare un play importantissimo perché gioca corto, gioca lungo e muove palla con una qualità non comune. Dunque, siete ancora convinti che, con le sue caratteristiche, lo spagnolo non possa ricoprire questo ruolo?