Corbo punge: "Napoli perderà Zielinski per decreto presidenziale. Su Lindstrom..."

"Zielinski è assente per certificato medico ieri, per decreto presidenziale in seguito". Così scrive Antonio Corbo nel suo editoriale sull'edizione odierna di Repubblica, criticando aspramente alcune scelte del club: "Il Napoli si complica la vita lasciando fuori giocatori di sicuro talento e collaudati. Può solo reinventarsi.

Appare Lindstrom, che doveva sostituire Lozano sulla destra. Per capire che non è un esterno bastava leggere la sua scheda su Internet oppure i resoconti delle sue gare in Nazionale danese, Lindstrom gioca da centrocampista. Ed è finalmente nel suo vero ruolo dall’ormai storico minuto 62" si legge su Repubblica".