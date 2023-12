Corbo su Repubblica: "Disastro tecnico e finanziario, se ADL conferma tutti rivela che è colpa sua"

Antonio Corbo tra le altre cose si sofferma sulle condizioni per scacciare via la crisi e superare questo momento decisamente negativo:

"Cinque sconfitte in 15 gare, 17 punti meno dello scorso anno, in bilico fino al 12 dicembre la qualificazione agli ottavi di Champions. Un disastro tecnico e finanziario". Scrive così l'edizione odierna de La Repubblica, nella sua edizione napoletana, con il consueto fondo di Antonio Corbo, che tra le altre cose si sofferma sulle condizioni per scacciare via la crisi e superare questo momento decisamente negativo:

"1. Almeno un pari martedì con il Braga, per mettere al sicuro i primi 79,5 milioni di euro. 2. Svelare i misteri di una fallimentare campagna pagata 60 milioni in cambio di nulla. 3. Scoprire i responsabili per evitare altri errori.

È l’ora della verità, solo De Laurentiis può fornirla. Tutto chiaro se fa piazza pulita. Se conferma gli staff, rivela di aver agito da solo. E male. I pessimi risultati ottenuti indicano di volta in volta vari responsabili. Il primo è finito sotto accusa e poi esonerato. Ma ancora oggi non si sa chi abbia segnalato Garcia a De Laurentiis, uscito dalla scena europea da 10 anni e sperduto nel calcio arabo".