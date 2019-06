CorMezz - Jorge Mendes lavora per James al Napoli: spunta la chiave per sbloccare l'affare

Si continua a lavorare senza sosta per James Rodriguez. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il regista è proprio Jorge Mendes, al lavoro per trovare l’intesa tra le parti. La chiave per sbloccare la trattativa è la formula: De Laurentiis e Florentino Perez lavorano su un prestito oneroso con obbligo di riscatto, così il Real Madrid ha la garanzia di monetizzare e il Napoli dilazionerebbe in più tempo un investimento complessivo tra i 42 e i 45 milioni.