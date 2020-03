Coronavirus, misure anche per Barça-Napoli. Il Governo spagnolo: "Giocare a porte chiuse"

Dopo la decisione di giocare Valencia-Atalanta a porte chiuse, misura preventiva per arginare l'emergenza Coronavirus, anche per quanto riguarda Barcellona-Napoli l'attenzione resta molto alta. Come riportato dal portale spagnolo Mundo Deportivo, infatti, il ministro della Salute spagnola Salvador Illa ha raccomandato anche al club catalano di giocare il prossimo impegno contro il Napoli a porte chiuse. Resta questa, al momento, soltanto una raccomandazione che, successivamente, verrà valutata dallo stesso club spagnolo e dalla federazione spagnola, insieme all'Uefa, per poi decidere il da farsi.