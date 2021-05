Corsa Champions, il Napoli si qualifica se... Le combinazioni vincenti

Milan, Napoli, Juventus: tre squadre per due soli posti restanti per la Champions League. Chi resterà fuori? Per staccare il pass per l'Europa dei grandi al Napoli, padrone del proprio destino, basterà vincere contro l'Hellas Verona all'ultima giornata senza guardare gli altri risultati. In caso di pareggio, però, non tutto sarebbe perduto. E gli azzurri potrebbe qualificarsi perfino perdendo. Di seguito tutte le combinazioni vincenti per la banda di Gattuso.

IL NAPOLI SI QUALIFICA SE...

- vince contro l'Hellas Verona

- pareggia contro l'Hellas Verona e la Juventus non vince a Bologna

- pareggia contro l'Hellas Verona e il Milan perde contro l'Atalanta

- perde contro l'Hellas Verona con meno di nove gol di scarto e la Juventus non vince a Bologna