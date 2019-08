Corsera - Icardi, scenario clamoroso: Wanda in contatto con vari legali, può chiedere la risoluzione del contratto

Mauro Icardi ha comunicato all’Inter di non volersi muovere: il motivo, a suo dire, è il legame affettivo nei confronti del club. Così si legge sull'edizione odierna del Corriere della Sera, con il quotidiano che spiega come in realtà potrebbe presto avviarsi una battaglia legale tra l'argentino ed il club: "Carte alla mano, l'Inter si è cautelata in ogni modo affinché Icardi non abbia la possibilità di pretendere alcunché. In queste settimane, però, molti legali hanno contattato Wanda Nara per proporsi come coloro che possono liberare Maurito attraverso la legge. Due sono le iniziative che può intraprendere il giocatore: chiedere il reintegro oppure la risoluzione del contratto (in scadenza nel 2021). Il club ritiene di essersi comportato nel rispetto del regolamento. Innanzitutto lo ha convocato per il ritiro, come impone l’articolo 7 del contratto collettivo dei calciatori, e poi lo ha fatto allenare con il gruppo. L’esclusione dalle sedute tattiche rientrerebbe nelle facoltà dell’allenatore".