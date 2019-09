CorSport - ADL innamorato di Mertens e Callejon e vorrebbe tenerli: le ultime sui rinnovi

Focus rinnovi sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Si parla del futuro di Mertens e Callejon, entrambi in scadenza di contratto nel 2020. Il quotidiano fa sapere che De Laurentiis è innamorato di entrambi, li terrebbe anche perché sa di trovarsi di fronte a due professionisti esemplari. Ma è chiaro che ognuno voglia inseguire le rispettive strategie (richieste d'ingaggio, durata etc), ci sono volontà comuni - come la permanenza - che dovranno convergere. E sullo sfondo, dato che si tratta di due grandi giocatori, ci sono squadre pronte a corteggiarli. Ma al momento la priorità è il Napoli.