CorSport - Ormai Ghoulam è un caso: svelato il motivo della sua assenza

Ormai è un vero e proprio caso quello di Faouzi Ghoulam. Il terzino è stato escluso col Verona e non è stato neppure convocato per la gara contro il Salisburgo. Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza i motivi alla base delle sue recenti assenze: secondo il quotidiano non si tratta di una questione di infortuni. Pare che il suo rendimento in allenamento non è stato considerato ottimale, proprio come il suo umore, e Ancelotti non fa sconti a nessuno. Lo sa bene Insigne che andò in tribuna a Genk. La linea del tecnico è chiarissima: gioca solo chi dimostra di meritarlo durante la settimana.