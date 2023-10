Ct Nigeria torna sul caso TikTok-Osimhen: "E' stato molto triste, non te l'aspetti dal tuo club"

Jose Peseiro, ct della Nigeria, ha parlato del caso Osimhen scoppiato dopo il video postato su TikTok dalla SSCNapoli.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico rilasciate alla stampa nigeriana, riportate dal portale Theinfostride.com: "Un video del genere pubblicato da parte di rivali o persone esterne al club è una cosa, ma postarlo proprio dal Napoli è stata la cosa peggiore che potesse capitare. Ciò non può accadere. Osimhen è stato triste perché non è facile per nessuno. Non l'ha capito. Non ha capito il perché farlo.

Osimhen è una stella. Due anni fa non lo era, ora è una stella. E quando sei una star, tutti vogliono di più, e ancora di più. Gli altri possono fare male, ma se Osimhen fa male è diverso perché la gente pretende di più dai giocatori che possono fare la differenza. È stata una brutta cosa quella che ha fatto il Napoli. Naturalmente Victro avrebbe preferito che non lo avessero fatto".