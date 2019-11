D. Ancelotti al sito del club: "Insoddisfatti, ma meritavamo il pari al 45'. Raccogliamo meno di quanto meritiamo"

"Il problema principale è che raccogliamo meno di quanto riusciamo a produrre". Davide Ancelotti commenta così la sconfitta azzurra all'Olimpico, come riporta il sito ufficiale del club azzurro: "Nel finale di primo tempo abbiamo comandato il gioco, purtroppo non siamo stati fortunati colpendo due pali. Lì sarebbe certamente cambiato il corso della gara se avessimo pareggiato come avremmo meritato".

"Nel complesso non siamo soddisfatti della prestazione perchè siamo stati altalenanti. Se non giochi bene non riesci poi a concretizzare".

"Non c'è la sensazione che la squadra soffra o che non abbia convinzione, anche perchè oggi sarebbe bastato poco per cambiare l'inerzia della gara".

"Dobbiamo analizzare il momento e bisogna subito reagire perchè martedì affronteremo un match decisivo per la qualificazione Champions e mi aspetto una grande risposta dalla squadra"