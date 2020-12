Da Barcellona - Junior Firpo via a gennaio: Napoli in pole col West Ham, ma si fa avanti il Granada

Ronald Koeman ha deciso: Junior Firpo non rientra nei suoi piani. L'ex giocatore del Betis non ha avuto molte possibilità di mettersi in mostra.

Ronald Koeman ha deciso: Junior Firpo non rientra nei suoi piani. L'ex giocatore del Betis non ha avuto molte possibilità di mettersi in mostra e il suo futuro sembra essere lontano da Barcellona. West Ham e Napoli, secondo Mundo Deportivo, sarebbero i club più interessati al terzino spagnolo, ma c'è da battere la concorrenza del Granada - squadra che affronterà proprio gli azzurri nei sedicesimi di Europa League - , che ha chiesto il prestito fino a fine stagione.