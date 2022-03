Da Kvaratskhelia a Sinisterra: tutte le idee di Giuntoli per l'erede di Insigne

Sono diversi i giovani talenti di altri campionati che il Napoli valuta come eredi di Insigne. L'elenco lo fa il Corriere dello Sport oggi in edicola

Sono diversi i giovani talenti di altri campionati che il Napoli valuta come eredi di Insigne. L'elenco lo fa il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Luis Sinisterra, anni 23, colombiano del Feyenoord, 18 reti in stagione, valore di mercato una ventina di milioni. In Belgio piace Charles De Ketelaere, due anni più giovane, giocatore di grande qualità che può giocare anche come trequartista o seconda punta. Lo sguardo arriva anche a Bruges dove si sta mettendo in mostra Noao Loang, 23 anni, 173 centimetri di altezza, 6 gol e 12 assist in campionato e caratteristiche - in parte differenti - dal georgiano Khvica Kvaratskhelia, classe 2001, uno per il quale è facile perdere la testa".