Da meteora a stellina: l'ultima grande occasione di Ounas

Adam Ounas è stato al centro di tante voci di mercato in queste settimane, col club che alla fine ha però deciso di trattenere il talentuoso esterno d’attacco. Sull'algerino che piace tanto a Spalletti scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: Il Napoli continua a offrigli il panorama mozzafiato della città, ci aggiunge la considerazione speciale di Luciano Spalletti e ora la possibilità di brillare in questo cielo nel quale è scivolato via, nel quadriennio alle spalle, come una meteora mentre ora può diventare stellina”