Da Milano - ADL torna alla carica per Icardi: l'argentino vuole tornare in Italia

Una delle principali suggestioni del prossimo mercato del Napoli è sicuramente l'attaccante del PSG Mauro Icardi. Il centravanti è ai ferri corti col club parigino e vorrebbe tornare in italia dove le pretendenti non mancano.

PRESSING - Negli ultimi giorni - secondo quanto riferisce il portale Internews.it - oltre alla Juventus e al Milan, ci sarebbe il forte pressing del Napoli che dato il futuro incerto di Milik è alla ricerca di un grande centravanti da regalare a Gattuso. Tra i tanti nomi in lizza, De Laurentiis non smette di pensare a Icardi: il bomber giusto per infiammare il San Paolo. Ecco perché il Napoli ci vuole riprovare e tornerà alla carica con Icardi che non vede l'ora di tornare in Italia.