Da Milano - Callejon, nuovi contatti per il rinnovo: ADL pronto a ridiscutere l'accordo

Restano calde e tutte da decifrare le situazioni di Mertens e Callejon in casa Napoli. Entrambi con il contratto in scadenza a giugno 2020, nelle ultime ore sembra ci siano state delle aperture per entrambi. Dopo avervi raccontato quella legata ad un riavvicinamento tra Mertens e De Laurentiis, il portale calciomercato.it ci fornisce anche le ultime sulla situazione dell'ex attaccante del Real Madrid: "De Laurentiis, che ha apprezzato gli sforzi fatti dallo spagnolo nelle ultime settimane per ricucire lo strappo post-Salisburgo, si è detto disponibile a ridiscutere la sua situazione nei prossimi giorni con il suo rappresentante.

L’accordo va ridiscusso ripartendo dai contatti dei mesi scorsi, con la società disposta ad offrirgli un nuovo accordo fino al 2022 alle stesse condizioni attuali (circa 3 milioni netti) e l’entourage che aveva chiesto un ulteriore riconoscimento per un calciatore che in sette stagioni ha rinnovato una sola volta e che ha giocato praticamente sempre, senza mai fermarsi dal 2013. Il Napoli vuole ripartire dall’andaluso, che Gattuso reputa fondamentale per il suo 4-3-3, e il giocatore sarebbe felicissimo di legarsi ai partenopei praticamente a vita: a breve, si ricomincerà a trattare".