Da Milano - Callejon, spiragli per il rinnovo: il Napoli valuta la conferma, la situazione

Il futuro di Josè Callejon è tutt'altro che già scritto. Dopo la decisione di restare a Napoli fino alla fine di questa stagione, per lo spagnolo potrebbe aprirsi un destino nuovo e del tutto clamoroso rispetto a quanto si pensava fino a qualche settimana fa, come raccontato da calciomercato.it: "Bisognerà riaprire una trattativa sospesa dall’ormai lontano autunno, quando l’andaluso non era ancora tentato da un ritorno a casa da lui stesso rifiutato poi a febbraio scorso. Sul tavolo aveva l’offerta di un club della Liga a cifre simili a quelle del Napoli, ma, anche in quel caso, decise di declinare.

Il club azzurro, sul mercato, dovrà fare investimenti importanti per la prima punta (il primo obiettivo resta Osimhen), e viste le difficoltà nel reperire un esterno destro di grande livello, sta riconsiderando l’idea di confermare lo spagnolo. I 10 assist firmati in stagione, miglior dato della rosa, dimostrano ancora un ottimo rendimento, in crescita negli ultimi mesi.

Il Napoli gli offrirebbe un contratto annuale e Callejon preferirebbe, ovviamente, un biennale: le strade potrebbero incontrarsi, chissà, con un’opzione in base alle presenze. Per ora la negoziazione è ancora ferma, ma gli umori e i segnali di questi giorni vanno registrati. E portano ad una direzione opposta rispetto agli scenari di qualche settimana fa".