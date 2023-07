Da Milano - Danso, il Lens ha offerto rinnovo e rifiutato prima offerta del Napoli: i dettagli

Il Lens ha offerto a Kevin Danso il prolungamento del contratto fino al 2027 con opzione per il 2028. Il Napoli è interessato al difensore centrale austriaco, ma il club francese ha rifiutato una prima offerta intorno ai 20-22 milioni per lui. A riferirlo su Twitter è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale.

#Lens have offered to Kevin #Danso the contract extension until 2027 with option for 2028. #Napoli are interested in the centre-back, but the french club turned down a first bid around 20-22M for him. #transfers