Da Milano - Hermoso-Napoli, incontro la prossima settimana: la differenza tra domanda e offerta. E gli arabi ci provano

Mario Hermoso, difensore in scadenza con l'Atletico Madrid è uno degli obiettivi di mercato del Napoli per rinforzare la difesa. Le ultime sulla trattativa per lo spagnolo le riferisce su X, il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

"Previsto un incontro la prossima settimana tra Giovanni Manna e l'intermediario di Mario Hermoso (Beppe Bozzo). Il difensore centrale chiede uno stipendio di 5,5-6 milioni di euro all'anno. La prima offerta del Napoli era di 3,5mln + bonus fino al 2027. Trattative in corso per cercare di raggiungere un accordo.

Mario Hermoso ha ricevuto un'offerta molto ricca da parte di un club saudita, ma vorrebbe restare in Europa. Nelle ultime settimane è stato offerto a Inter e Juventus, ma entrambe le società hanno altri progetti. Il Napoli sta lavorando per ridurre la distanza tra le sue alte richieste e la propria offerta...".

Expected a meeting next week between Giovanni Manna and Mario #Hermoso ’s intermediary (Beppe Bozzo). The centre-back asks a salary of €5,5-6M/year. First #Napoli ’s bid was €3,5M/year + bonuses until 2027. Talks in progress to try to reach an agreement. #transfers

Mario #Hermoso has received a very rich bid from a Saudi Club, but he would like to stay in Europe. He has been offered to Inter and Juventus in the last weeks, but both club have other plans. Napoli are working to reduce the distance between his high requests and their bid… https://t.co/hSZGjrdwWC