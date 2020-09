Da Milano - Koulibaly in partenza, spunta Denayer: contatti col difensore del Lione, la situazione

La partenza di Kalidou Koulibaly (direzione City?) sembra ormai una certezza con il passare dei giorni, anche se non sono ancora arrivate notizie nette riguardo una chiusura dell'affare. Diversi nomi sono stati citati per prendere il posto del senegalese, ultimi quelli di Sokratis e Senesi, ma sembra che non siano le uniche possibilità. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, uno degli ultimi prospetti che il Napoli starebbe seguendo per sostituire Koulibaly sarebbe Jason Denayer (25), capitano del Lione e difensore della nazionale belga: "Il profilo di Denayer è ben noto alla dirigenza napoletana, visto che già due anni fa l’entourage del calciatore aveva provato a portarlo in Italia, proponendolo anche al club azzurro. Adesso, il tempo potrebbe presentare una seconda occasione: gli ottimi rapporti presenti tra il Napoli e l’entourage, l’agenzia Atticus Sports Management, hanno portato a nuovi contatti nelle ultime settimane che si sono, via via, intensificati.

Il calciatore ha già dato l’ok ad un trasferimento in azzurro, attratto dal progetto tecnico e soprattutto dal calore della piazza (il passato trascorso con le maglie di Celtic e Galatasaray aiutano). E poi, con un ambasciatore d’eccezione come il suo amico di Nazionale, Dries Mertens, il fascino di una vita all’ombra del Vesuvio può finire con il giocare un ruolo importante: nel ritiro della Nazionale più di una chiacchiera su Napoli e sul progetto tra i due c’è stata".