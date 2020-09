Da Milano - Koulibaly: ultimatum City che non va oltre i 70, schiarita per Maksimovic

Sembra prossimo ad essere svelato il futuro di Kalidou Koulibaly. Come raccolto da Calciomercato.it tra sabato e l'inizio della prossima settimana ci sarà l'incontro decisivo tra Aurelio De Laurentiis e Ramadani, l’agente del centrale ed unico intermediario della trattativa con il Manchester City: "Chiederà un dentro o fuori ad ADL sulla scorta di un’offerta di 70 milioni circa bonus compresi dalla quale il club di Guardiola non vuole derogare". Inoltre "sempre nell’incontro, si farà il punto su Maksimovic: dopo l’impasse nella trattativa per il rinnovo, la strada sembra in discesa ed il difensore serbo resterà a Napoli, sarà il centrale titolare con Manolas. Lo screzio con Gattuso della fine della scorsa stagione è stato già ricucito nel ritiro di Castel di Sangro".