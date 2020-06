Da Milano - Napoli attivissimo sui rinnovi: dopo Maksimovic e Zielinski altri due in arrivo

Sono i rinnovi a tenere banco in casa Napoli. Dopo la vittoria della Coppa Italia, il club si sta concentrando sui calciatori in organico per capire quali contratti prolungare e magari risolvere questioni spigolose. Ne ha parlato anche Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso Twitter: "Napoli attivissimo sul fronte rinnovi: in dirittura d’arrivo anche i prolungamenti di Giovanni Di Lorenzo (2025) e Mario Rui (2024). Mancano solo gli annunci targati De Laurentiis invece per i rinnovi di Piotr Zielinski e Nikola Maksimovic".

