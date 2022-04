Da Milano - Olivera-Napoli, accordo con l'agente fino al 2027: le cifre dell'affare

Sembra in dirittura d'arrivo l'acquisto dal Getafe di Mathias Olivera da parte del Napoli. Le ultime sulla trattativa per il terzino sinistro le riferisce su Twitter il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: "Mathias Olivera al Napoli dal Getafe per 13mln (11 + 2 di bonus pagabili in 3 rate) è alla fase finale. Accordi personali per il contratto fino al 2027 (1,4mln all'anno) con il suo agente Pablo Boselli".

Mathias #Olivera to #Napoli from #Getafe for €13M (11M + 2M as bonuses payble in 3 installments) is at the final stage. Agreed personal terms for a contract until 2027 (€1,4M/year) with his agent Pablo Boselli. #transfers