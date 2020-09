Da Roma - Allan 'fissa' il prezzo di Veretout: definito il costo del mediano

Allan 'fa il prezzo' di Veretout. Il centrocampista della Roma resta l'obiettivo principale in casa Napoli, ma non sarà facile convincere i giallorossi che, come scrive 'Il Messaggero', useranno la cessione del brasiliano all'Everton come parametro economico delle richieste al Napoli per l'ex Fiorentina.

“La Roma non intende cederlo ma non lo ritiene incedibile. Un mese fa nei primi colloqui tra i due club, alla valutazione azzurra di 22 milioni, la replica di Trigoria prese come punto di riferimento Allan. Della serie: non è possibile valutare Veretout meno del brasiliano. Ora che Allan è passato per 28 milioni (25+3) all’Everton, la cessione ha permesso di avere quantomeno un parametro economico sul quale regolarsi: meno di 30 milioni la Roma non tratta. Veretout alla Roma percepisce 2,4 milioni. Se De Laurentiis è disponibile ad offrirgliene 3-3,2 inizierà il pressing sul club giallorosso".