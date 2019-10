Dal Belgio: "Mertens vuole rinnovare! Non immagina altro club oltre quello azzurro"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Erik Libois, giornalista di RTBF autore dell'intervista a Dries Mertens: " Mertens mi è sembrato rilassato e sorridente come al solito. Normalmente, tende a rispondere in maniera secca e rapida alle domande, ma stavolta è stato diverso. Stavolta ha risposto in maniera lunga e fluente, con la sua proverbiale serenità. Abbiamo parlato di più temi, della Nazionale Belga, del record di Maradona e della sua vita a Napoli, la sua situazione contrattuale con il Napoli.



Rinnovo? Lui spera di firmare un rinnovo con il club azzurro, vuole restare ancora a lungo, ma al momento non può dire altro.



Napoli? Ha parlato della sua filosofia a Napoli. Il sole, la pasta, la gente della città. Infatti, ha detto che si è abituato a tal punto di queste cose che, seppur sia belga e fiero di esserlo, non gli piace più il meteo in Belgio e perciò spera di restare ancora a lungo in Italia. Non immagina però un altro club con il quale giocare in Serie A, all’infuori del Napoli.



Finire la carriera a Napoli? Vuole finire la sua carriera in Italia, non è interessato ad andare in Cina o in Qatar, non è interessato ad affari legati soltanto ai soldi. E non vuole chiudere la propria carriera nemmeno in Belgio. Mi è sembrato davvero rilassato, mi ha dato davvero delle ottime impressioni".