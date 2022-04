Dal Kosovo - Man United su Rrahmani! Due motivi dietro l'interesse per il centrale

Non solo Osimhen: gli occhi della Premier League sono vigili anche su Rrahmani. Il forte difensore del Napoli piace molto al Manchester United

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Osimhen: gli occhi della Premier League sono vigili anche su Rrahmani. Il forte difensore del Napoli piace molto al Manchester United - si parla di 'serio interesse' - secondo i media kosovari, secondo cui il centrale ex Verona sarebbe perfetto per caratteristiche tecniche, fisiche e per qualità legate all'età. Piace molto anche la leadership che ha messo in evidenza in questa stagione.