Dalla Colombia: Ospina si ferma, ecco l'entità dell'infortunio

Titolare contro l'Uruguay, David Ospina, portiere della Colombia, ha saltato la gara di ieri della sua Nazionale per problemi fisici. Dalla Colombia la redazione di Espn ha spiegato che il numero 25 del Napoli ha rimediato un infortunio muscolare. Tornerà a Napoli e sarà visitato dallo staff medico azzurro e solo dopo si potrà capire l'entità dell'infortunio. Lo stesso Ospina era arrivato in Nazionale dolorante per un problema avvertito durante l'ultima di campionato contro il Bologna.