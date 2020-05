Dalla Francia - Il Napoli prova la 'doppietta' dal Lille: offerta per Osimhen, forte interesse per Gabriel

Il Napoli è molto attivo riguardo la prossima campagna acquisti: la società azzurra continua a monitorare la situazione in particolare di due giocatori. Dalla Francia, nello specifico il portale francese 'le10sport.com', fa sapere che il club partenopeo vorrebbe portare a casa il doppio colpo dal Lille: l'attaccante Victor Osimhen e il difensore Gabriel.

ASSE CALDO - Secondo il portale francese il Napoli avrebbe fatto già una prima offerta per Osimhen e inoltre ci sarebbe l'interesse molto concreto per il difensore Gabriel, il cui contratto scade nel 2023. A differenza dell'attaccante nigeriano, per Gabriel ancora non ci sarebbero offerte ufficiali.

EREDE DI KOULIBALY - Gabriel potrebbe essere l'erede di Kalidou Koulibaly, che secondo le informazioni di le10sport.com sarebbe conteso in particolar modo da Liverpool e Manchester United

