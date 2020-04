Dalla Francia - Niente Psg per Mertens: il belga rinnoverà col Napoli

Il futuro di Dries Mertens è ancora sconosciuto, il belga sembrava ad un passo dal rinnovo di contratto col Napoli, poi la trattativa sembra aver ricevuto una frenata. L'attaccante, in scadenza, fa gola a tante squadre europee tra cui anche il PSG, ma Leonardo per ora ancora non ha mosso passi concreti per portare a casa 'Ciro'.

LA SVOLTA - Secondo quanto riferisce il portale francese "Le10sport", Mertens non si muoverà dal capoluogo partenopeo perchè rinnoverà il suo contratto col Napoli