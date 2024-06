Dalla Nigeria - Clamoroso: il CT si dimette dopo lo sfogo social di Osimhen

Dopo il durissimo sfogo di stamattina di Victor Osimhen in diretta su Instagram, il commissario tecnico dei Super Eagles pare abbia rassegnato le dimissioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano i problemi per la Nazionale della Nigeria. Dopo il durissimo sfogo di stamattina di Victor Osimhen in diretta su Instagram, il commissario tecnico dei Super Eagles pare abbia rassegnato le dimissioni come riportano diversi quotidiani del paese. Infatti la sfuriata sui social dell'attaccante del Napoli era rivolta proprio a George Finidi, che nei giorni scorsi aveva usato il suo nome per sottolineare che le migliori stelle del paese non si impegnano al massimo per la federazione.

Osimhen non era disponibile per le due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo a causa di un infortunio di quattro settimane. Finidi ha detto che l'attaccante del Napoli avrebbe potuto ancora giocare queste partite. Il bomber azzurro si è così scagliato in diretta sul suo profilo Instagram contro il suo ct e chiunque altro metta in dubbio il suo impegno e il fatto che sia infortunato. "Dite Osimhen "questo" Osimhen "quello"... non lascio uscire il mio nome dalla vostra bocca. Pubblicherò le foto sulle mie storie. Ho gli screenshot!", ha detto tra le altre cose Victor.