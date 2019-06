Dalla Spagna - James vuole Napoli, più vicino accordo col Real Madrid: spuntano tutti i dettagli

Il colpaccio del mercato estivo del Napoli potrebbe essere James Rodriguez. Stando a quanto riferiscono i colleghi spagnoli di Don Balon, il colombiano si dedicherà al futuro solo dopo la Copa America, ma ha una priorità su tutte: giocare nel Napoli perché Ancelotti gli garantirebbe un ruolo chiave, sarebbe il più pagato della rosa e giocherebbe in Champions e Serie A, campionato che non conosce, contendendo lo scudetto a CR7 e la Juve. Con il giocatore ci sarebbe già un accordo, ora c'è da trattare con il Real Madrid.

SALE IL PREZZO - Florentino Perez - si legge - nelle ultime ore ha cominciato a chiedere una cifra più alta dei 45 milioni offerti dal Napoli. Il Real Madrid ne vuole 10 in più e la sensazione è che un accordo possa trovarsi grazie ad una via di mezzo: 50 milioni, 10 per il prestito e 40 per l'obbligo di riscatto. Sarebbe questa la formula giusta, visto che la conditio sine qua non imposta dal patron blanco è quella di evitare il diritto di riscatto per non far sì che si ripeta la storia col Bayern Monaco.