De Maggio: "Italiano? Non c'è nulla, so che ADL punta ad un tecnico top europeo!"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto a Radio Goal con gli ultimi aggiornamenti sulla panchina azzurra: "Da quello che mi risulta, De Laurentiis ha in mente un profilo top top top a livello europeo, ma i rumors mi parlano di Italiano. Su di lui, dalle mie notizie, non c'è nulla, ma c'è chi è più bravo di me. Alciato, ad esempio, mi ha detto che l'allenatore sarà Italiano. In questo momento la prudenza è la strada migliore, si era parlato di Gasperini ma De Laurentiis ha detto che punta su uno che farà il 4-3-3".