De Nicola: "Ancelotti ha gran senso del sacrificio, bello collaborare col suo staff! Chiriches? Sta recuperando, su Ospina..."

Alfonso De Nicola, medico sociale della Ssc Napoli, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in occasione dell’inaugurazione del centro medico “One”: “Qui c’è un equipe stupenda, favolosa, come c’è a Napoli, come tutte le equipe che mi hanno aiutato nel tempo. Studio Dna? Questa collaborazione ha cominciato a dare i suoi frutti, tra poco uscirà un lavoro sulla ricerca sul DNA, i geni che possono essere responsabili di alcune patologie. Noi crediamo molto nella formazione dei giovani e nella ricerca.



Dall’infermeria arrivano buone notizie, abbiamo degli ottimi motori, i nostri calciatori hanno qualcosa di importante, atleti veri che fanno la vita da atleta, che sono seguiti in modo egregio dallo staff tecnico e medico.



Chiriches? Vlad ha avuto questo problemino, sta lavorando e recuperando, è un gran lavoratore, è uno che crede molto nel suo lavoro, siamo contenti di come sta andando il tutto. Siamo contenti della collaborazione che c’è con lo staff tecnico e con il mister. È un uomo di una sensibilità unica e di grande senso del lavoro e del sacrificio.



Arsenal? Siamo diventati per forza di cosa anche tifosi, questo potrebbe essere anche un limite. Quelli che fanno parte dello staff medico e che sono anche tifosi vedono le cose in modo ottimistico, ma noi cerchiamo di trattenere questo senso. Arrivare questi livelli per noi è sempre stato un grande sogno, da quando era bambino o adolescente, i giovani devono sognare e cercare che i propri sogni si realizzino.



Ospina? Non è mai stato molto preoccupato, era più preoccupata la gente che vedeva la partita dal televisore, noi abbiamo vissuto la cosa in maniera serena e tranquilla. Il ragazzo ha dichiarato che non ha mai perso conoscenza, è stato per tutti un grande spavento”.