Deulofeu, ci siamo: ogni giorno può essere quello giusto per l'annuncio ufficiale

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Entra nel vivo l'affare Gerard Deulofeu con l'Udinese: da Udine raccontano di un contatto tra presidenti, De Laurentiis-Pozzo, e ciò significa che la trattativa è entrata nella fase dei dettagli decisivi. Ogni giorno può essere quello della chiusura. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'ex esterno di Milan e Barcellona è stato individuato dal Napoli come erede di Mertens e come jolly per l'attacco utile in ogni posizione di campo.