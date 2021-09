Di Lorenzo a Sky: “Decisioni arbitrali discutibili! Siamo delusi, volevamo vincere”

Al termine del ko interno del Napoli contro lo Spartak Mosca, è intervenuto a Sky Giovanni Di Lorenzo: “C'è stato un pò di nervosismo nel finale. E’ stata una partita difficile con tante decisioni arbitrali un pò cosi. Siamo delusi e rammaricati per una partita che volevamo vincere. Un uomo in meno è sempre difficile. Giocare una partita quasi intera in 10 si sente sulle gambe. Però la partita l’abbiamo fatta e siamo delusi".