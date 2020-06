Di Lorenzo alla Rai: "Ci mancheranno i tifosi, ma felici di ripartire! Non possiamo fare calcoli..."

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "E' una sensazione strana non vedere il pubblico, una parte importante di questo sport. I tifosi ci mancheranno, ma siamo contenti di ripartire e giocare le partite".

Che partita dovrete fare? "Veniamo da due mesi di inattività, è come se fosse la prima di campionato. Non dovremo fare calcoli, ma scendere in campo, fare la nostra gara e provare a portare il risultato a casa".

Cosa rappresenta la ripartenza del calcio? "E' un segnale che si sta tornando alla normalità. Siamo contenti di tornare a giocare le partite di calcio così anche i tifosi potranno vedere un bello spettacolo".