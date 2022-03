Di Lorenzo sui social: "Purtroppo sarò ai box per un po', ma tornerò quanto prima"

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, fermo ai box per infortunio, ha scritto un post sui social

TuttoNapoli.net

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, fermo ai box per infortunio, ha scritto un post sui social: "Purtroppo dovrò restare per un po’ ai box, ma sono già a lavoro per rientrare quanto prima. Non vedo l’ora di tornare in gruppo, vi sosterrò con tutte le mie forze anche da casa Ringrazio tutti i tifosi per i messaggi di affetto".