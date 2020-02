Diamanti dentro: la mossa a sorpresa di Gattuso

"Perché aveva diamanti dentro” cantava Ben Harper in una hit di qualche anno fa. E sembra proprio essere il caso di Elijf Elmas, grande protagonista della vittoria del Napoli sul campo dell’Inter in Coppa Italia. Il suo impiego dal primo minuto aveva fatto storcere il caso a qualcuno, considerando l’assenza di Insigne e la presenza in rosa di Hirving Lozano.

Per qualcuno era una scelta conservativa, quasi difensiva, invece si è rivelata tutt’altro. Già perché il macedone si è mostrato ben presto il giocatore che poteva mettere in difficoltà i nerazzurri e scombussolare il piano partita di Antonio Conte. In avvio ha subito costretto Skriniar ad un fallo che ha portato ad un’ammonizione che ha sicuramente influenzato la partita del centrale dell’Inter, lo stesso Moses non è mai riuscito a spingere come voleva in quanto preoccupato dalla mobilità del classe ’99.

Una mossa a sorpresa quella di Gattuso, che in realtà era stata studiata già prima di Napoli-Juve, quando Insigne ebbe un problema nel riscaldamento. In quell’occasione Lorenzo era riuscito a giocare, a San Siro invece è toccato ad Elmas che non ha sprecato l’occasione. Ora, nelle scelte di Rino, bisognerà tenere in grande considerazione questo ragazzo che sembra avere i diamanti dentro.