Domani l'arrivo in Italia, entro giovedì la presentazione: le tappe dell'era Conceicao

Tutto in poche ore: Sergio Conceicao sarà il nuovo allenatore del Napoli. Entro questa settimana ci dovrebbe essere anche la presentazione. De Laurentiis aspetterà l’esito dell’incontro che Conceiçao ha avuto, ieri sera, con il presidente del Porto che gli ha proposto il rinnovo del contratto che scadrà a fine giugno.

I dirigenti portoghesi non vogliono perderlo e faranno di tutto per convincerlo a restare. Ed è questo il motivo per cui il Napoli non ha ancora ufficializzato l’operazione. Se tutto dovesse andare secondo i piani di De Laurentiis, allora il nuovo allenatore del Napoli sbarcherà a Roma, domani mattina, per l’incontro decisivo presso gli uffici della Filmauro. E nella stessa giornata, o al massimo giovedì, potrebbe esserci anche la conferenza di presentazione in un hotel della capitale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.