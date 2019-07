Dominio (di luglio) contro i campioni d'Europa: schiantato il Liverpool nel segno di Insigne

I vice-campioni d'Italia battono i campioni d'Europa. E' solo calcio di luglio, chiaro, ma tante buone indicazioni sono arrivate in casa Napoli. Ad Edimburgo contro il Liverpool finisce 3-0 nel segno del capitano azzurro. Quel Lorenzo Insigne autore del primo gol, di tante ottime giocate, di un assist. Quell'Insigne che mette lo zampino in ogni azione pericolosa. Anche sulle reti di Milik e Younes, arrivate rispettivamente a metà primo tempo e in apertura di ripresa. Da lì in avanti poche emozioni e tanta gestione da parte degli uomini di Carlo Ancelotti. Che può sorridere per le belle notizie, consapevole che si tratta solo di un'amichevole.